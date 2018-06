Anthony Bourdain nie żyje. Miał 61 lat

Bourdain zyskał rozgłos dzięki wydanej w 2000 roku autobiograficznej książce Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, na podstawie której powstał komediowy serial Kill grill. Prowadził telewizyjne programy kulinarno-podróżnicze Anthony Bourdain: No Reservations, The Layover oraz Anthony Bourdain: Parts Unknown m.in. na kanałach Travel Channel i Kuchnia+. Był jurorem w brytyjskiej oraz amerykańskiej edycji programu "The Taste".

Według CNN, Bourdain został znaleziony w pokoju hotelowym w Strasbourgu Francji. Pracował nad kolejnym odcinkiem programu "Parts Unknown". Bourdain powiesił się.