Atak przed parlamentem w Londynie

Jak podaje Telegraph, na Moście Westminsterskim, niedaleko parlamentu samochód potrącił kilku przechodniów, następnie jego kierowca wysiadł i pobiegł w stronę policjantów pilnujących budynku.

Chwilę później ubrany na czarno mężczyzna, uzbrojony w nóż zaatakował funkcjonariuszy przy bramie parlamentu. Został postrzelony, kiedy próbował wejść do budynku Izby Gmin. Jeden z policjantów został ugodzony nożem.

W Londynie przebywa prezes PiS Jarosław Kaczyński, który miał się spotkać z brytyjską premier Theresą May na Downing Street 10, niedaleko siedziby Parlamentu. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki poinformował, że prezes i polska delegacja w Londynie są bezpieczni.

LIVE: British police say they are treating incident near parliament as 'terrorist' incident until know otherwise. https://t.co/1rLb7MAbNR pic.twitter.com/XSF8AJN7uH