Auto wpadło do rzeki. 15-latek za kierownicą zginął na miejscu

Stypułki-Borki (woj. podlaskie). Na Podlasiu doszło do tragicznego wypadku. Auto wypadło z drogi, uderzyło w barierkę mostu i wpadło do rzeki. Zdarzenia nie przeżył 15-letni kierowca. W samochodzie jechało z nim czterech nastoletnich kolegów. Zostali przewiezieni do szpitala.