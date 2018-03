Blisko 15 mln zł przez 1,5 roku. MON tłumaczy się ze służbowych kart

O informacje o wydatkach za pośrednictwem kart płatniczych poprosił poseł Nowoczesnej Piotr Misiło. Wiceminister Bartosz Kownacki poinformował go, że Ministerstwo Obrony Narodowej w 2016 roku korzystało z 832 kart (w tym: 131 kart kredytowych i 701 kart płatniczych). W I półroczu 2017 r. było ich 733 (w tym: 132 karty kredytowe i 601 kart płatniczych).

14 mln 798 tys. zł

Bartosz Kownacki podaje też szczegółowe wyliczenia. Za pośrednictwem służbowych kart w 2016 r. została wydatkowana kwota 9,5 mln zł, a w I półroczu 2017 r. 5,2 mln zł.

– Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że karty płatnicze i kredytowe używane w resorcie obrony narodowej są instrumentem finansowym (niezbędnych rozliczeń pieniężnych, np. opłat za pobyt w hotelach podczas podróży służbowych), z którym nie wiążą się żadne samoistne uprawnienia ich dysponentów do swobodnego wykorzystywania środków budżetowych MON – dodaje Bartosz Kownacki.

Tak wysoka suma wydatków zaskakuje zwłaszcza, że wszystkie pozostałe ministerstwa wydały za pośrednictwem kart 2 mln zł. Najwięcej (1,3 mln zł) Ministerstwo Środowiska.

A tak udzieloną odpowiedź przez wiceministra obrony skomentował poseł Piotr Misiło:

Nikt nie potrafił tak wydawać pieniędzy jak minister @Macierewicz_A setki kart kredytowych i miliony złotych. Ciekawe ile z tych noclegów było za noclegi pana Misiewicza i innych młodych pracowników @MON_GOV_PL ?! pic.twitter.com/KmFIuApS4F — Piotr Misilo (@Piotr_Misilo) 1 marca 2018

Nowy minister i nowe zasady

Po fali krytyki w tej sprawie w piątek głos zabrało Ministerstwo Obrony Narodowej. W opublikowanym oświadczeniu MON informuje, że jedną z pierwszych decyzji ministra Mariusza Błaszczaka po objęciu stanowiska po Antonim Macierewiczu było ograniczenie o ponad połowę liczby kart płatniczych przeznaczonych do dyspozycji pracowników urzędu. Obecnie w Ministerstwie Obrony Narodowej pozwolenie na używanie kart posiada 12 osób.

MON dodaje, że łączna liczba kart oraz kwota wydatkowana w latach 2016-2017, która została podana w odpowiedzi na zapytanie posła Piotra Misiło dotyczyła całych sił zbrojnych, a nie jedynie ministerstwa.

"Nie były to też środki przeznaczone na wydatki reprezentacyjne jak twierdzą posłowie opozycji. Były to karty wykorzystywane do funkcjonowania jednostek wojskowych i ponad 100 ataszatów obrony funkcjonujących poza granicami państwa" - czytamy w oświadczeniu.