Były myśliwy ratuje wilki. "Łowiectwo za bardzo idzie w stronę rzeźnictwa"

Marcin Kostrzyński to filmowiec i pasjonat przyrody. W "Dzień Dobry TVN" powiedział o swojej miłości do wilków. Dlaczego najpierw zajmował się myślistwem? Dlaczego z tego zrezygnował?

- Uznałem, że to nie dla mnie, że zbyt bardzo mi szkoda zwierzyny - wyjaśnił. - Łowiectwo za bardzo idzie w stronę rzeźnictwa - dodał. Czego dotyczą nieprawdziwe informacje rozpowszechniane o wilkach? Co jest celem takiej dezinformacji? - Kłamstwa o wilkach to jest lobby myśliwych, które chce przywrócić polowanie na wilki - podkreślił Kostrzyński. Jak udaje mu się filmować zwierzęta? W studiu programu opowiedział o wilku, którego uratował.