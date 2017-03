Dzień Wolności na Białorusi: Rozpędzanie demonstracji, masowe zatrzymania

Na to co wydarzyło się w Mińsku i innych białoruskich miastach zareagowało m.in. polskie ministerstwo spraw zagranicznych. W komunikacie apeluje do tamtejszych władz o zaprzestanie stosowania przemocy przez służby porządkowe i natychmiastowe uwolnienie zatrzymanych. Podczas Dnia Wolności protestowali oni przeciwko podatkowi nakładanemu na bezrobotnych.