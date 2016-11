Facebook nie działa. Awaria w Polsce?

Kiedy próbujemy wejść na główną stronę portalu otrzymujemy komunikat "Sorry, something went wrong", czyli "Przepraszamy, coś poszło nie tak". Przy kolejnych odświeżeniach strona znika a przeglądarka wyjaśnia, że witryna jest nieosiągalna.

Wygląda na to, że awaria obejmuje głównie Polskę i naszych sąsiadów. Na stronie downdetector, na której użytkownicy mogą zgłaszać błędy i awarie popularnych stron widać mapę z zaznaczoną na czerwono Polską. To oznacza, że najwięcej raportów pochodzi z naszego kraju. Awarię zgłaszają też mieszkańcy Litwy.

"We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can." - czytamy na szarej stronie Facebooka. "Pracujemy nad tym i naprawimy tak szybko jak będzie to możliwe".

Okazuje się, że nie działa również Instagram oraz Facebook Messenger, czyli popularny komunikator do wysyłania wiadomości.

Czy to atak hakerski? A może po prostu awaria serwerów? Tego na razie nie wiadomo.