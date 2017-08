Inga przyszła na świat w samochodzie. Poród odebrała babcia

Poznań. To była szybka akcja. Pani Joannie wody odeszły w korku w drodze do szpitala. Nie było czasu na kalkulację, jadąca z nią teściowa musiała odebrać poród. Zadzwoniła na 112 i wykonywała instrukcję dyspozytorki. 15 minut później na świecie pojawiła się Inga.

- W samochodzie odeszły mi wody i momentalnie dostałam skurczy. Nie wiedziałam, co się dzieje, byłam w szoku, że to się tak szybko toczy - relacjonuje pani Joanna. Poprzedni poród pani Joanny trwał 13 godzin. - Lekarz mówił, że kolejny poród będzie szybki, ale nie spodziewałam się, że to będzie w 15 minut - dodaje szczęśliwa mama.



Tuż po porodzie na miejscu pojawiła się karetka, która zabrała panią Joannę i noworodka do szpitala. Obie czują się bardzo dobrze i niebawem zostaną wypisane ze szpitala.