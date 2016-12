Kaczyński: Walka przybrała charakter swego rodzaju chuligaństwa

- Walka przybrała charakter chuligaństwa parlamentarnego i to chuligaństwo musi być powstrzymane - mówił Jarosław Kaczyński, komentując protest posłów opozycji i blokowanie przez nich sejmowej mównicy

Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że te działania kompromitują demokrację.

- Możecie sobie wybrać jakąś większość, ale ona ma nie mieć nic do powiedzenia, bo inne instytucje będą miały coś do powiedzenia, a tak na prawdę będą mieli najwięcej do powiedzenia ci, którzy mają najwięcej pieniędzy, najwięcej społecznej siły - dodał J. Kaczyński.