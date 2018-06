Kanada zalegalizowała marihuanę

Za przyjęciem nowego prawa było 52 proc. głosów, przeciw zagłosowało 29 proc. Sprowadzanie roślin będzie pod ścisłą kontrolą państwa, które ma przyznawać licencje producentom w kraju, a także dbać o to by produkt był bezpieczny.

Roślinny susz będą mogły kupić osoby pełnoletnie. Obywatele Kanady będą mogli posadzić sobie w domu do czterech krzaczków (do 1 m wysokości każda). W miejscach publicznych można będzie posiadać przy sobie do 30 gramów suszu.

Marihuana w Kanadzie była zakazana od 1923 roku. Od 2001 r. można jej było używać w celach medycznych.

Nowe prawo wejdzie w życie w ciągu ok. 3 miesięcy.