Kim był Jan Karski

Wspólnie z wydawcą książki, krakowskim "Insignis" i Towarzystwem Jana Karskiego organizujemy quiz edukacyjny. Na naszych łamach będziemy zamieszczać po pięć pytań związanych z Janem Karskim. Kto pierwszy zadzwoni do naszej redakcji w piątek, 8 września, o godzinie 13 z poprawnymi odpowiedziami, otrzyma oba tomy w edycji specjalnej, z faksymile autografu Jana Karskiego.

Tel.: 81 46 26 800



1. Kim był brat emisariusza, Marian Kozielewski, który wprowadził go do Podziemia?

A. dowódcą 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich

B. dowódcą 1 Pułku Piechoty Legionów

C. komendantem stołecznym Policji Państwowej

D. komendantem wojewódzkim Policji Państwowej w Łodzi

2. Kiedy powstał pierwszy raport Jana Karskiego przekazany do Rządu RP na Wychodźstwie?

A. w październiku 1939 r.

B. w grudniu 1939 r.

C. lutym 1940 r.

D. maju 1940 r.

3. Dokąd wiodła trasa pierwszej misji emisariusza?

A. do Angers

B. do Dunkierki

C. do Gibraltaru

D. do Londynu

4. Co, oprócz instrukcji rządu dla krajowych struktur konspiracyjnych, przewoził emisariusz w drodze powrotnej do okupowanej Polski?

A. francuskie i brytyjskie paszporty in blanco

B. złoto i kosztowności

C. szpiegowskie aparaty fotograficzne

D. plecak dolarów

5. Podczas kolejnej misji, latem 1940 roku, Jan Karski został schwytany, trafił w ręce Gestapo i był torturowany, by zostać następnie odbitym ze szpitala. W jakim mieście?

A. Krynicy

B. Starym Sączu

C. Nowym Sączu

D. Zakopanem

Poprawne odpowiedzi z drugiego quizu o Janie Karskim to: 1C (Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie - tu studiował Jan Karski); 2B (formacja, w której służył to artyleria konna); 3A (praktyki dyplomatycznej nie odbywał w Moskwie); 4D (5 Dywizjon Artylerii Konnej to jednostka, w której uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku); 5A (Kozielszczyna - w tym obozie był więziony Jan Karski po wzięciu do niewoli przez Armię Czerwoną).

Zwycięzcą został pan Jarosław, nauczyciel z Lublina. Gratulujemy.