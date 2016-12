Duże emocje przed miłośnikami gry w Lotto. Wnajbliższą sobotę do wygrania jest 25 000 000 zł. - Warto dopłacić złotówkę do zakładu, by w losowaniu Lotto Plus trafić „szóstkę” o wartości 1 000 000 zł. Tak też się przydarzyło Graczowi, który zagrał w kolekturze przy ulicy Jubilerskiej 1/3 w Warszawie - zachęca Damian Wiśniewski z Totalizatora Sportowego.

Wygrana I stopnia w Lotto Plus trafiła do szczęśliwca, który zawarł 4 zakłady na chybił trafił. Szczęśliwymi liczbami wartymi okrągły milion złotych okazały się: 8, 12, 30, 33, 36, 47. Serdecznie gratulujemy!

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40. Możemy je oglądać zarówno na antenie TVP Info, jak i w internecie. Wyniki podamy na naszej stronie.