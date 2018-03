Legenda Liverpoolu opluła 14-letnią dziewczynkę [wideo]

Skandal z Jamiem Carragherem w roli głównej. Do sieci wyciekło wideo, na którym widać jak jadąca samochodem legenda Liverpoolu i ekspert telewizji Sky Sports pluje wodą w kierunku mężczyzny, który wcześniej prowokował go, przypominając wynik starcia "The Reds" z Manchesterem United. W wyniku zdarzenia ucierpiała też córka mężczyzny, która siedziała na fotelu pasażera. Carragher tłumaczył się później, że nie zauważył dziewczynki. W poniedziałek 40-latek zapowiedział, że ponownie przeprosi rodzinę za to nieprzyjemnie zajście