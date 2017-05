Marsz Wolności w Warszawie. "Idziemy do wolności, do wygranych wyborów"

- Prezes Kaczyński mówił, że Polska jest wolnym krajem i nic tej wolności nie zagraża. To nie jest prawda i my to wiemy. Dlatego jesteśmy wszyscy razem. I nie jest prawdą to, że nie mamy programu. Nieprawdą jest to, że nie wiemy, co chcemy zrobić. Wiemy, jak zatrzymać rząd PiS. Wiemy, jak zatrzymać zły rząd i będziemy to robić - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna podczas rozpoczęcia Marszu Wolności w Warszawie. Opowiedział się za Polską demokratyczną, europejską, szanującą prawa kobiet i prawa mniejszości, za Polską uśmiechniętą i bez "drugiego sortu".