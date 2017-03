Matka wykąpała dziecko we wrzątku

Jak ustalili śledczy, 29-latka spod Gryfic prawdopodobnie wykąpała 5-letnią dziewczynkę w zbyt gorącej wodzie, a potem - wraz z mężem - zwlekała sześć dni z wizytą u lekarza. W momencie zatrzymania, była pijana.

– Matka dziecka i jej mąż twierdzą, że byli trzeźwi. Wskazują na wypadkowy charakter, czyli że gorącą wodę do brodzika wlała matka i przywołała dziecko do kąpieli. Nie zorientowała się, że ono już wbiegło do łazienki. Dziecko poślizgnęło się i wpadło do brodzika – mówi Krzysztof Mejna z Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Policja wnioskuje o tymczasowy areszt.