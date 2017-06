Największe miasta będą współpracować ws. migracji. Prezydent Lublina podpisał deklarację

Deklaracja została podpisana przez prezydentów: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Swój podpis złoży jeszcze prezydent Katowic.

Podpisanie deklaracji było wydarzeniem towarzyszącym konferencji “Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo”, która odbywała się w dniach 29-30 czerwca w Gdańsku. Spotkali się na niej przedstawiciele samorządów, agencji rządowych i ONZ oraz reprezentanci sektora NGO z całego świata Ponad 300 osób rozmawiało o tym jak budować korzystne dla obu stron procesy integracyjne, zarządzając jednocześnie ryzykami związanymi z asymilacją, wykluczeniem i biedą.

- W 2030 roku Polska przestanie być krajem emigranckim, a stanie się krajem imigranckim - tak podczas piątkowego spotkania mówił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Oznacza to, że do Polski przyjeżdżać będzie więcej ludzi, niż z niej wyjeżdżać. To teoria, którą przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kiedy popatrzymy na historię społeczną Niemiec, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii czy krajów skandynawskich, to zobaczymy, że one też przeszły te etapy. Trzeba się uczyć na błędach i doświadczeniach innych. Warto się przygotować do tej wizji, wyprzedzając i dopingując rząd centralny.

Źródło: Urząd Miasta Gdańsk