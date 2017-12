Podpalił biuro poselskie posłanki PiS

To 40-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego. W trakcie prowadzonych czynności, w garażu należącym do podejrzanego, policjanci znaleźli i zabezpieczyli przedmioty, które posłużyły sprawcy do podpalenia i zniszczenia lokalu, w którym funkcjonuje biuro poselskie.

Ponadto w mieszkaniu zatrzymanego mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę, a także sprzęt do jej uprawy.

Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut usiłowania spowodowania pożaru, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób, przy czym zdarzenie to stanowiło czyn o charakterze terrorystycznym. Mężczyzna odpowie też za wytwarzanie znacznych ilości konopi.