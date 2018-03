Pogoda na niedzielę. Coraz cieplej i słonecznie

W ciągu dnia nie spodziewamy się opadów. Będzie słonecznie, choć z jednym wyjątkiem. Pochmurna okaże się tylko północ. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Lubelszczyźnie i Wybrzeżu, przez 10 st. C w centrum do 11 st. C w Zielonej Górze. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.