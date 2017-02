Pokojowa Nagroda Nobla dla WOŚP? Jest oficjalna nominacja

Termin zgłaszania kandydatur do Pokojowej Nagrody Nobla upłynął 31 stycznia. I okazało się, że WOŚP rzeczywiście została w tym roku zgłoszona do tej prestiżowej nagrody. Formalnie zgłoszenia musiał dokonać rektor wyższej uczelni. I jak podała Interia, zrobił to prof. Adam Grzegorczyk, a komitet przyjął nominację.

"To dla nas przeogromny zaszczyt i wielka duma! Jesteśmy też bardzo wdzięczni! Ta nominacja, w naszym odczuciu, to uhonorowanie 25-letniego zaangażowania w ideę WOŚP milionów ludzi – organizatorów, sztabów, wolontariuszy i darczyńców. Wielokrotnie z radością mówiliśmy o tym w czasie minionego Finału – gra z nami już kilka pokoleń, w to co robimy angażuje się większość Polaków, odnosimy wielkie sukcesy w medycynie i przede wszystkim - jednoczymy naszych rodaków już od ćwierćwiecza" - piszą przedstawiciele WOŚP.

W ubiegłym roku kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla było aż 376. Wręczenie nagrody odbywa się w październiku.