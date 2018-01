Polska Organizacja Turystyczna właśnie rozpoczęła nabór partnerów branżowych do tej edycji akcji. Zapraszając do udziału w niej hotelarzy, restauratorów, przedsiębiorców turystycznych, organizacje i inne podmioty związane z obsługą ruchu turystycznego.

Zgłoszenia można wysyłać za pomocą specjalnie przygotowanego formularza znajdującego się na stronie www.polskazobaczwiecej.pl. Tam też znajdują się szczegółowe informacje o akcji i możliwościach udziału w niej.

Celem akcji Polskiej Organizacji Turystycznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki jest prezentacja ogólnopolskiej oferty turystycznej i zachęcenie Polaków do korzystania z atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju, również poza głównymi okresami urlopowymi. Takie działanie wpływa na pobudzanie krajowego ruchu turystycznego i zachęca Polaków do spędzania wolnego czasu w Polsce.

– „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” cieszy się ogromnym, stale rosnącym zainteresowaniem wśród turystów. Za nami już trzy edycje, które za każdym razem pokazują nam, że Polacy chętnie korzystają z możliwości odkrywania piękna swojego kraju – ocenia minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Głównymi beneficjentami akcji są przede wszystkim polscy turyści, którzy mogą zaplanować wypoczynek w Polsce w korzystnej cenie. Beneficjentem jest także branża turystyczna, która może liczyć na wpływy finansowe, a przez konsolidację działań zyskuje możliwość wspólnej promocji w tzw. sezonie niskim. Akcja ma także spopularyzować wypoczynek w Polsce w okresie wiosennym i jesiennym.

– Akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” z każdą edycją przynosi coraz więcej korzyści. Również i tym razem liczymy na wzrost liczby partnerów i przygotowanych przez nich ofert. To dla nich szansa, by zaprezentować swoje najlepsze atuty i przekonać turystów do powrotu w innym terminie– mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. – Inspirujemy Polaków do podróżowania po całej Polsce, nie tylko wewnątrz jednego regionu czy miasta – dodaje.

W przeprowadzonym na zlecenie POT badaniu podczas trzeciej edycji akcji aż 87 proc. respondentów wskazało, że odnieśli oni z uczestnictwa w niej „dużą korzyść”, a 86 proc. zapowiedziało udział w kolejnych edycjach. Prawie 80 proc. partnerów branżowych, którzy włączyli się w kampanię poleciłoby innym podmiotom turystycznym zgłoszenie się do kolejnych edycji. Od zapoczątkowania akcji w 2016 r. skorzystało z niej 250 tys. turystów.

Ostatnia, jesienna edycja akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” odbyła się w dniach od 6 do 8 października 2017 r. Przyciągnęła uwagę 554 podmiotów, które zaangażowały się w kampanię i zaoferowały swoje produkty oraz usługi w obniżonych o 50 proc. cenach. Z akcji skorzystało około 110 tys. turystów, którzy dzięki promocyjnym cenom zaoszczędzili niemal 8 mln złotych.

Rejestracja partnerów branżowych zakończy się 13 lutego. Sprzedaż ofert ruszy 21 lutego, a finał akcji zaplanowano na weekend od 9 do 11 marca.