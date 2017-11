Prezydent: Nie ma miejsca na ksenofobię, chorobliwy nacjonalizm i antysemityzm

Komorowski chwali Dudę

- To bardzo dobrze, że pan prezydent zajął stanowisko tak jednoznaczne i mocne. Odnoszę wrażenie, że to stanowisko jest wynikiem ostrości ocen w prasie międzynarodowej. Słowa prezydenta są skutkiem świadomości pełnej kompromitacji państwa polskiego – ocenił Bronisław Komorowski, odnosząc się do przemówienia Andrzeja Dudy po Marszu Niepodległości.