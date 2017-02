Aż siedem planet krąży w układzie odległym od nas o "zaledwie" 40 lat świetlnych. Mają rozmiary podobne do Ziemi, mogą tam panować ziemskie temperatury i istnieć woda w stanie ciekłym. O odkryciu poinformowała NASA i Europejskie Obserwatorium Południowe ESO.

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył cały system planet podobnych do Ziemi. Układ nazwany TRAPPIST-1 ma aż siedem planet, które oznaczono kolejnymi literami alfabetu dodanymi do nazwy gwiazdy.



Na powierzchni każdej z siedmiu planet teoretycznie może się znajdować woda w stanie ciekłym. Wyznaczenia gęstości odkrytych globów sugerują, że przynajmniej sześć z siedmiu planet jest skalistych.



Do odkrycia planetarnych siedmioraczków wykorzystano różne teleskopy naziemne i kosmiczne. Badania rozpoczęto w ostatnich miesiącach 2015 roku, kiedy prowadzono obserwacje teleskopem Spitzer.



NASA przygotowała także plakat ilustrujący możliwy widok na nowo odkryte planety z perspektywy jednej z nich.