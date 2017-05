Pseudokibice planowali atak na autostradzie (zdjęcia, wideo)

Do zdarzenia doszło 13 maja. Pseudokibice Widzewa Łódź próbowali zatrzymać autokary wiozące kibiców ŁKS Łódź na mecz w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie).

Na miejsce dotarli policjanci z Łodzi, którzy wsparli kolegów z komendy wojewódzkiej oraz komend powiatowych w Łowiczu i Łęczycy. Na widok policjantów pseudokibice zaczęli uciekać leśnymi duktami nie stosując się do poleceń policjantów. Doszło do próby zepchnięcia radiowozu z drogi. W innym przypadku policjant w ostatniej chwili uniknął potrącenia.

Zatrzymanych zostało 22 mężczyzn w wieku od 22 do 36 lat. Są to mieszkańcy m.in. Łodzi, Kutna, Zgierza, Piotrkowa Trybunalskiego i Łęczycy. Jeden już trafił do aresztu. Policjanci zabezpieczyli m.in. maczety, kije, młotki, kominiarki, pojemniki z gazem łzawiącym a także rękawice do walki, ochraniacze na zęby i naklejki imitujące tablice rejestracyjne.