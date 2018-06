Rejestracja narodzin dziecka online. Jak można to zrobić?

Młodzi rodzice już nie muszą rejestrować narodzin dziecka w urzędzie. Od 1 czerwca br. można to zrobić online przy pomocy Profilu Zaufanego oraz strony www.obywatel.gov.pl po zalogowaniu i weryfikacji danych.

Jak poinformowało ministerstwo cyfryzacji, od uruchomienia usługi dla rodziców od 1 czerwca br. online zgłoszono już narodziny 300 maluchów.

– Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję - wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór - pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny – zachęca ministerstwo cyfryzacji w specjalnym komunikacie na ten temat.

Do zarejestrowania narodzin potomka online potrzeba m.in. dane szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka, numer aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli osoba rejestrująca nie jest w związku małżeńskim). Te dane ułatwiają weryfikację danych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Kolejny krok to m.in. wybór adresu, pod którym rodzice chcą zameldować dziecko oraz sposób odebrania dokumentów. Do wyboru jest skrzynka na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłka tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Jak poinformowało ministerstwo cyfryzacji, to nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. Planowane jest między innymi jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja).

– W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus – podkreślono w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji. Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Zmiany mają wejść w życie od 1 grudnia 2018 r.

Ministerstwo cyfryzacji chce również, aby poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL było szybsze. – Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r. – poinformowano w komunikacie MC.