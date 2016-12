Rosyjski samolot spadł do Morza Czarnego. Na pokładzie były 92 osoby

Morze Czarne. Samolot Tu-154 należący do resortu obrony Rosji z 92 osobami na pokładzie spadł do Morza Czarnego. Katastrofy nikt nie przeżył - poinformowało ministerstwo. Fragmenty maszyny znaleziono około półtora kilometra od wybrzeża Soczi. Zniknęła ona z radarów około 20 minut po starcie. Większość pasażerów stanowili muzycy Chóru Aleksandrowa. Lecieli do Syrii, gdzie mieli wystąpić z noworocznym koncertem dla rosyjskich żołnierzy.