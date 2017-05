Śmierć Polki w Egipcie. Dyrektor szpitala w Hurgadzie o śmierci Magdaleny Żuk

- Kiedy trafiła do szpitala, była na granicy świadomości, ale jej stan był stabilny. W pewnym momencie jej serce przestało bić. Próbowaliśmy ją ratować, ale nie udało się - relacjonował dyrektor szpitala Red Sea Hospital w Hurgadzie dr Mohamed Samy Gomaa, w którym umarła 27-letnia Magdalena Żuk.

Polska policja przesłuchała już kluczowych świadków, ale apeluje o kontakt do wszystkich którzy mogą coś wnieść Kobieta najpierw trafiła do szpitala w Port Ghalib. To tam, jak wynika z relacji personelu, miała wyskoczyć z okna. Jej obrażenia były na tyle poważne, że trzeba było ją przewieźć do innego, bardziej specjalistycznego szpitala w Hurghadzie. Magdalena Żuk po kilku godzinach zmarła na skutek odniesionych ran.