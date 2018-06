Szedł bez butów, miał związane ręce. Zauważył go patrol straży granicznej

Pogranicznicy udzielili mu pomocy i przystąpili do badania sprawy. Okazało się, że mężczyzna był ofiarą pobicia, policja zatrzymała domniemanego sprawcę – również narodowości ukraińskiej. Okazało się, że przebywali oni w Polsce niezgodnie z wcześniej deklarowanym celem. - Skontrolowani mężczyźni zostali zobowiązani do powrotu na Ukrainę w terminie trzydziestu dni i dostali zakaz wjazdu do Unii Europejskiej na sześć miesięcy - poinformował st. chor. Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.