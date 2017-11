Taki widok to rzadkość. Zdjęcie z autobusu hitem internetu. "Wspaniałe!"

Wsiadam do autobusu a tu ojciec czyta synkowi na głos "Dzieci z Bullerbyn" #supertata #czytamwrocław . pic.twitter.com/cUXTnEKDZV

Zdjęcie zostało zrobione w autobusie komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Ojciec czyta dziecku "Dzieci z Bullerbyn". Wpis ma już 2,8 tys. polubień i 438 udostępnień. Internauci chętnie komentują. - Też bym wolała posłuchać czytającego rodzica, a nie informacje o weekendowych zakupach i o tym, jakie ona miała buty... To łagodna wersja tego, co słyszę regularnie - pisze Anka Kurska.

- Wspaniały Tata! Aż miło się zrobiło na sercu - pisze Malwa.

- Mam nadzieję, że znajdę siły i czas by być takim ojcem! Wielki szacunek! - komentuje AdamG

Zareagował też sam autor zdjęcia. - Mój autobus z rana też zazwyczaj jest zbiorową budką telefoniczną, więc miło było dziś posłuchać ulubionej książki z dzieciństwa - napisał Jarzab.

Dziennikarze Gazeta.pl dotarli do mężczyzny, który czytał książkę synowi. - Czytam dziecku regularnie we wszelkich środkach komunikacji publicznej, jeżeli warunki na to pozwalają" - pisze pan Jarosław.

- A jeżeli nawet zdarzyło mi się zapomnieć i czytać głośniej, to o tym nie wiem, bo nikt nie protestował. Dwa razy zwracano mi uwagę - jaki to miły widok" - dodaje.