Trzy miesiące aresztu dla policjanta podejrzanego o zgwałcenie kobiety w komisariacie

Wcześniej Krzysztof G. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego i zgwałcenia.



– Sąd postanowił zastosować wobec Krzysztofa G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy – ogłosiła sędzia.



– Czyn sprowadził się do tego, że policjant używając podstępu i przemocy doprowadził kobietę do poddania się czynności seksualnej – powiedziała Alina Szram z prokuratury rejonowej w Brodnicy.



Policjant został wydalony ze służby. Grozi mu od dwóch do 12 lat więzienia.