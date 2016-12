"W Polsce jest trwały problem z praworządnością". KE przesyła kolejne rekomendacje polskiemu rządowi

- Naszym zdaniem w Polsce jest trwały problem z praworządnością - ocenił Timmermans. - Myślę, że to poważne wyzwanie dla praworządności, a na niej opiera się cała struktura europejska - wyjaśnił.



- Nie wykluczamy żadnych środków, które możemy zastosować w ramach mechanizmu praworządności. Jednak przekroczymy ten most, jeśli dotrzemy do takiego momentu. W różnych, często bardzo trudnych okolicznościach, robiłem co w mojej mocy, by utrzymać dialog z polskim rządem i rozwiązać ten problem - powiedział Timmermans.



Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę badania praworządności w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego już na początku 2016 r. Latem wydała krytyczną opinię wobec polskich władz. Wszystkie rekomendacje Komisji Europejskiej zostały odrzucone przez polskie władze.