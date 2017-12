Widmo unijnych sankcji nad Polską

Unijny urzędnicy nazywają go „opcją atomową”, bo w arsenale Brukseli to polityczna broń o największej sile rażenia. To przede wszystkim mechanizm prewencyjny – na razie nie ma mowy o sankcjach. Dany kraj może jednak skutecznie zostać napiętnowany, co może utrudnić mu np. negocjacje z innymi państwami. Polska może to poważnie odczuć podczas zbliżających się rozmów nad nowym budżetem dla UE.

Główne zarzuty Komisji Europejskiej wobec polskiego rządu? Upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, upolitycznienie wyboru członków KRS, wygaszenie mandatów sędziów SN oraz zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości.

Do stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wartości UE, a tym samym nałożenia sankcji, jeszcze długa droga – m.in. Rada UE musi wysłuchać racji polskiego rządu, po czym będzie mogła przedstawić mu swoje zalecenia.

Na koniec zdecyduje o stwierdzeniu wyraźnego ryzyka za zgodą co najmniej 22 państw (w głosowaniu nie bierze udziału zainteresowany kraj) oraz za zgodą Parlamentu Europejskiego.