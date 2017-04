Pierwszą turę wygrał centrysta Macron, na którego zagłosowało 23,75 procent wyborców. Kandydatkę Frontu Narodowego poparło natomiast 21,53 procent uprawnionych do głosowania Francuzów. Z prezydenckiego wyścigu wyeliminowani zostali przedstawiciele dwóch dominujących do tej pory na francuskiej scenie politycznej partii.



Pełne wyniki niedzielnego (23.04) głosowania MSW podało tuż przed godziną 5 rano.



Na Emmanuela Macrona zagłosowało 23,75 procent wyborców, a na Marine Le Pen - 21,53 procent. To właśnie oni zmierzą się w drugiej turze 7 maja. Z 11 kandydatów dobry wynik osiągnęli także Francois Fillon (19,91 procent) i Jean-Luc Melanchon (19,64 procent).

Frekwencja przy urnach przekroczyła 80 proc. Druga tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 7 maja. Swój triumf Macron celebrował w jednej z paryskich restauracji.