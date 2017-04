Wyniki LOTTO 22.04.2017. Padła szóstka, ktoś wygrał 23 mln złotych!

Losowanie LOTTO - 22.04.2017 wylosowane liczby:

22

33

37

38

42

45

Lotto jest grą kumulacyjną. Im więcej jest zawartych zakładów, tym większa będzie pula na wygrane. Cena zakładu wynosi 3 złote. Jeśli do tej kwoty dopłacimy złotówkę, to weźmiemy także udział w losowaniu Lotto Plus. Tak właśnie uczyniła osoba, która trafiła w sobotę równy 1 mln złotych w tej grze. Liczby, które padły w sobotnim losowaniu Lotto Plus: 2, 34, 36, 41, 43, 46.