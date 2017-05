Wyniki wyborów we Francji. Przepychanki w Paryżu, demonstranci na ulicach (wideo)

Przeciwnicy nowego prezydenta elekta Emmanuela Macrona urządzili manifestację niedaleko cmentarza Pere Lachaise.

Pomiędzy demonstrantami a policją doszło do przepychanek. Protestujący podpalali kosze na śmieci i rzucali w funkcjonariuszy szklanymi butelkami. Policjanci musieli użyć gazu łzawiącego.

Padły też strzały ostrzegawcze. Aresztowano kilkadziesiąt osób.

Zwycięstwo Macrona

Zwolennicy Emmanuela Macrona cieszą się z jego wygranej i podkreślają, że to nowy etap w sytuacji politycznej Francji.

- To młody prezydent. Trzy lata temu nikt go nie znał. Jego wybór to zakłócenie porządku politycznego we Francji, ale to bardzo ekscytujące. Daje nam to wiarę, wiarę w politykę - mówi jeden z mieszkańców Paryża.

Emmanuel Macron zwyciężył w wyborach prezydenckich we Francji. Pokonał on w drugiej turze Marine Le Pen. Centrowy kandydat zdobył ponad 66 proc. poparcia. Z kolei jego rywalka - przedstawicielka skrajnej prawicy - Marine Le Pen uzyskała prawie 34 proc. głosów.