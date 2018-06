Autokar wiozący na wycieczkę uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kosinie (gmina Annopol) zderzył się z ciężarówką.

– Autokarem jechało 24 dzieci oraz 4 opiekunów. Dzieci zostały ewakuowane i są badane na terenie pobliskiej szkoły – mówi podkomisarz Agata Frejlich z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Czworo dzieci oraz kierowca trafili do szpitala.

Dzieci z szkoły w Kosinie jechały z opiekunami na wycieczkę do Parku Rozrywki i Miniatur koło Kielc. Są to uczniowie klas I-III.

– Rozmawiałem już rano z panią dyrektor, która pojechała z dziećmi. Podczas rozmowy telefonicznej powiedziała mi co się stało, że w autokar wjechała ciężarówka – mówi Wiesław Liwiński, burmistrz Annopola. – Dzieci są bezpieczne. Bardzo szybko otrzymały pomoc, medyczną, w ciągu 10 minut. Kilkoro dzieci zostało zabranych na badania do szpitala. I dodaje: – Najważniejsze jest to, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Informacja dla rodziców

Policja świętokrzyska informuje, że rodziny uczniów biorących udział w zdarzeniu mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu 723-192-069.