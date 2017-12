Wypadek wojskowego samolotu MiG-29. Pilot przeżył

Do wypadku doszło w poniedziałek, około godziny 17.15. Podczas podejścia do lądowania na lotnisku w Mińsku Mazowieckim, utracono łączność z samolotem typu MiG-29 z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego.



„Samolot podchodził do lądowania i na 8 kilometrze od lotniska doszło do tego zdarzenia (...) Pilot, który uczestniczył w wydarzeniu, przeżył, został przetransportowany do szpitala" - poinformował wiceminister Bartosz Kownacki.



Jak podkreśla MON, wojsko niezwłocznie przystąpiło do akcji ratunkowej, uruchamiając wszystkie możliwe środki. W poszukiwania zaangażowane były grupy poszukiwawczo-ratownicze wojska, Żandarmeria Wojskowa, a także zgodnie z procedurami, akcję wspomagały policja i straż pożarna oraz strażnicy leśni.



„W takiej sytuacji należy pozwolić działać odpowiednim instytucjom, takim jak prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych, tak by mogły ustalić przyczyny i przebieg zdarzenia" - zaznaczył wiceminister Kownacki.