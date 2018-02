Wyznał jej miłość przez sklepowy megafon. Nietypowe oświadczyny w supermarkecie

Na filmie nie ma takiej informacji, ale według internautów został on nakręcony w Kwidzyniu.

– Chciałbym wyznać mojej kobiecie miłość. Justynko kocham cię, Irek mówi. Czy można by było prosić cię do informacji? – mówi przez megafon pan Irek na filmie zamieszczonym w internecie.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że słowa padły w... supermarkecie Kaufland.

– Kocham cię najbardziej na świecie. Chciałbym, żeby dowiedzieli się o tym wszyscy ludzie, nie tylko ty – dodał pan Irek.

Po chwili ukochana Justyna pojawiła się przy sklepowej informacji i doszło do oświadczyn. I co najważniejsze, najwyraźniej zostały one przyjęte.

Internauci różnie podeszli do oświadczyn w superkarkecie. Większość jednak nie szczędzi krytyki.