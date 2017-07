Zamordował tłumaczkę i rozczłonkował jej zwłoki. Kajetan P. poczytalny i odpowie za zabójstwo

Kajetan P. przyznał się do zarzucanej mu zbrodni zabójstwa i złożył obszerne wyjaśnienia, a co do pozostałych zarzucanych mu przestępstw - nie zajął stanowiska - poinformowała PK.

W trakcie transportu Kajetan P. zaatakował jednego z konwojujących go policjantów, a podczas późniejszych badań zleconych przez prokuraturę zaatakował biegłą psycholog - w związku z tym jest oskarżony także o napaść na tych funkcjonariuszy publicznych.

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy prowadzącej w tej sprawie śledztwo Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Michał Dziekański, podczas śledztwa uzyskano dwie opinie biegłych w sprawie poczytalności Kajetana P. Pierwsza z nich wpłynęła do prokuratury w październiku zeszłego roku - według mediów miała ona wskazywać na niepoczytalność P., prokuratura nie potwierdziła wtedy tych informacji.

W grudniu zeszłego roku śledczy powołali nowy zespół biegłych, który miał ocenić poczytalność P. "Dotychczasowa opinia nas nie przekonała, w związku z tym podjęliśmy taką decyzję" – wyjaśniał wtedy prok. Dziekański.

Prokurator poinformował w poniedziałek, że ta druga opinia wpłynęła do prokuratury w zeszłym tygodniu. "Biegli nie stwierdzili, aby oskarżony był niepoczytalny, czyli nie wykluczyli możliwości skierowania przeciw niemu aktu oskarżenia" - powiedział.

Dlatego prokuratura uznała, że Kajetan P. może odpowiadać za swe czyny przed sądem.

W śledztwie ustalono, że 3 lutego 2016 r. Kajetan P. - pod pozorem rozpoczęcia nauki języka włoskiego - spotkał się z tłumaczką Katarzyną J. w jej mieszkaniu na warszawskiej Woli. Tam ją zabił, używając noża. Aby ukryć zwłoki i uniknąć odpowiedzialności, oskarżony rozczłonkował zwłoki kobiety i przewiózł je do wynajmowanego przez siebie mieszkania.

Od 6 lutego 2016 r. Kajetan P. był poszukiwany przez prokuraturę listem gończym. Ujęto go po 11 dniach na Malcie i przekazano stronie polskiej. Podczas przesłuchania już w Polsce mężczyzna nie okazał skruchy. Z jego wyjaśnień wynikało, że lektorka była przypadkową ofiarą. Mówił, że postanowił zabić człowieka "w ramach pracy nad sobą i walki ze słabościami".