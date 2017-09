Zaskakujący trend na rynku piwa. Co wybierają Polacy?

Zdaniem przedstawicielki firmy, Magdaleny Brzezińskiej, należy spodziewać się dalszych wzrostów sprzedaży piw bezalkoholowych. - Kampanie edukacyjne przynoszą efekt i Polacy piją coraz bardziej odpowiedzialnie, co deklaruje już 4 na 5 ankietowanych. Rosnące zainteresowanie konsumentów piwami bezalkoholowymi to konsekwencja dojrzałości rynku i kultury konsumpcji - oceniła we wtorek w Krynicy-Zdroju, gdzie rozpoczęło się Forum Ekonomiczne.



Jak dodała Brzezińska, badania pokazują, że zdecydowana większość Polaków w piwie poszukuje przede wszystkim smaku. Jeszcze w latach 90. większą część trunków spożywanych w Polsce stanowiły alkohole mocne. Zwrot w kierunku słabszych alkoholi dokonał się dekadę później.



W ostatnich latach zmalała również średnia zawartość alkoholu w konsumowanych piwach (z 5,53 proc. w 2009 r. do 5,31 proc. w 2015 r.).



Zdaniem Brzezińskiej dużą rolę w odchodzeniu konsumentów od mocnych trunków odgrywa prowadzenie przez nich aktywnego i zdrowego stylu życia, który dopuszcza co najwyżej umiarkowaną konsumpcję alkoholu. Swoją rolę miała odegrać też konsekwentna edukacja na temat odpowiedzialnej konsumpcji.



Podkreśliła, że Grupa Żywiec prowadzi kampanię społeczną „Trzymaj pion", w której poruszone są m.in. kwestie umiejętnego odmawiania. Jak wynika z przeprowadzonych przez spółkę ankiet, 27 proc. badanych przyznaje, że trudno jest im zrezygnować z picia alkoholu, jeżeli ktoś ich do tego namawia.



- Dotarliśmy łącznie do ponad 2 milionów osób, a to jeszcze nie koniec kampanii. W dorosłość wkraczają coraz to nowe pokolenia i ważne jest, aby mieli dobre, odpowiedzialne postawy w odniesieniu do alkoholu - powiedziała Brzezińska.



Jak wynika z raportu Grupy Żywiec, za sprawą piwa do polskiego budżetu trafia blisko 10 mld zł, z czego jedną trzecią stanowi podatek akcyzowy. Polska zajmuje drugie miejsce w UE pod względem wartości akcyzy (pierwsze miejsce przypadło Wielkiej Brytanii).



Z produkcją na poziomie 40 mln hl nasz kraj należy do największych producentów piwa w Europie. Branża zapewnia ponad 200 tys. miejsc pracy w firmach piwowarskich i powiązanych z nimi gałęziach gospodarki, takich jak gastronomia czy handel.



Polska eksportuje, głównie do UE, niemal pięć razy więcej piwa niż sprowadza go z zagranicy. Wartość eksportu w 2016 r. wyniosła 154 mln euro. Jak wyliczono w raporcie, sprzedaż piwa w Polsce w zeszłam roku zwiększyła się o 1,4 proc. rdr. W Europie więcej piwa niż Polacy (98 litrów rocznie) wypijają mieszkańcy trzech tradycyjnie piwnych krajów: Czech (143 litry), Niemiec (106 litrów) i Austrii (105 litrów). Grupy Żywiec S.A. to jedna z wiodących firm na polskim rynku piwowarskim. XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju potrwa do czwartku.