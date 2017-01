Złote Globy 2017 rozdane. Lista zwycięzców

Nagrodzeni statuetkami za najlepszego aktorka i aktorkę w komedii lub musicalu Emma Stone i Ryan Gosling opowiedzieli o swoich odczuciach na temat produkcji.

- To, co dzieje się między bohaterami, co przechodzą, jest bardzo realistyczne i ludzkie, nawet w tych niezwykłych okolicznościach - stwierdziła Emma Stone.

Złote Globy 2017: lista zwycięzców

Najlepszy film dramatyczny "Moonlight"

Najlepsza komedia lub musical "La La Land"

Najlepszy reżyser Damien Chazelle "La La Land"

Najlepszy scenariusz Damiene Chazelle "La La Land"

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym Isabelle Huppert "Elle"

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym Casey Affleck "Manchester by the Sea"

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu Ryan Gosling "La La Land"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu Emma Stone "La La Land"

Najlepszy aktor drugoplanowy Aaron Taylor-Johnson "Zwierzęta nocy"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Viola Davis "Fences"

Najlepszy film animowany "Zwierzogród" Film zagraniczny "Elle" (Francja, Niemcy)

Najlepsza ścieżka dźwiękowa Justin Hurwitz "La La Land" Najlepsza piosenka w filmie: Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul "City of Stars" z filmu "La La Land"

TELEWIZJA:

Najlepszy serial dramatyczny "The Crown"

Najlepszy miniserial lub film telewizyjny "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona"

Najlepszy serial komediowy lub musical "Atlanta"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym Billy Bob Thornton "Goliath"

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu Donald Glover "Atlanta"

Najlepszy aktor w miniserialu lub filmie telewizyjnym Tom Hiddleston “Nocny recepcjonista"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym Claire Foy "The Crown"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu Tracee Ellis Ross "Czarno to widzę"

Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym Sarah Paulson "American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w produkcji telewizyjnej Olivia Colman, "Nocny recepcjonista"

Najlepszy aktor drugoplanowy w produkcji telewizyjnej Hugh Laurie "Nocny recepcjonista"