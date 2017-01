Zostawiła w wiadrze nowonarodzonego wnuka. Babka aresztowana

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Małgorzata Chrabąszcz do zdarzenia doszło w połowie stycznia. Młoda kobieta urodziła w domu. Bezpośrednio po porodzie babka wyniosła w wiaderku nieubrane dziecko do nieogrzewanej sieni. Z uwagi na komplikacje poporodowe, wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Ratownik medyczny, stwierdzając, że kobieta przeszła poród, zapytał o dziecko. Wówczas babka przyniosła mu nie dającego oznak życia, wychłodzonego noworodka.

Dzięki podjętej akcji reanimacyjnej, dziecko udało się uratować. Obecnie przebywa ono w szpitalu. Jego stan określany jest jako stabilny.

Babka dziecka została przesłuchana pod zarzutem „usiłowania zabójstwa noworodka w zamiarze ewentualnym". W ocenie prokuratora kobieta pozostawiając nowonarodzone dziecko na kilkadziesiąt minut w zimnej sieni, przewidywała i godziła się na to, że taki stan doprowadzi do wychłodzenia organizmu dziecka i w konsekwencji do jego zgonu.