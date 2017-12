Kraśnik: Duża firma budowlana kupiła działkę, zapłaciła 4 mln zł

Światowy potentat w branży budowlanej, firma STRABAG kupiła działkę w Kraśniku – poinformował kraśnicki Urząd Miasta. To teren o łącznej powierzchni blisko 3 ha.

– Nieruchomość będąca od 20 lat własnością miasta Kraśnik, a zlokalizowana przy ulicy Obwodowej osiągnęła po zaciętej licytacji dwóch kontrahentów rekordową cenę 4 mln 410 tys. złotych – informuje Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy UM w Kraśniku. – Inwestycja firmy STRABAG Polska ma wyraźny związek z budową drogi ekspresowej S19, gdyż to właśnie ta firma wybuduje dwa odcinki na trasie Kraśnik – Janów Lubelski. Baza w Kraśniku to także strategiczny przyczółek do dalszej ekspansji firmy w Polsce Wschodniej.

Urzędnicy podkreślają, że wejście do miasta tak dużej firmy to m.in. szansa na rozwój lokalnych firm i promocja gospodarcza.

Wyliczają też inne ostatnie sukcesy urzędu w zakresie sprzedaży nieruchomości: działkę przy ulicy Balladyny sprzedaną za 1,2 mln złotych, czy działkę przy ulicy Komunalnej sprzedaną za 1,2 mln zł.