Gościeradów: Wydadzą miliony na kolektory słoneczne

Ponad 6 mln zł wydadzą władze gminy na zakup kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. To największy z wydatków zatwierdzonych w czwartek przez radnych, którzy przyjęli budżet Gościeradowa na rok 2018.

Wszystkie urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii mają być zamontowane do końca lipca. Przetarg na taki sprzęt został już rozstrzygnięty.

Kolejne 700 tysięcy zł zapisano na modernizację pięciu odcinków dróg gminnych: z Wólki Gościeradowskiej do Liśnika Dużego Kolonii, z Mniszka do Szczecyna oraz dróg w Aleksandrowie, Szczecynie i drogi dojazdowej do osiedla POM w Gościeradowie.

W 2018 roku samorząd chce też przekazać 300 tys. zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Liśniku Dużym, która została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W planach inwestycyjnych gminy jest również warta 70 tys. zł modernizacja oczyszczalni w Wólce Gościeradowskiej i wyceniona na 50 tys. zł odnowa hydroforni w Gościeradowie Kolonii, a także wymiana ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie, na co w budżecie zapisano 175 tys. zł.

W przyszłym roku samorząd chce także dokończyć budowę garażu dla OSP Gościeradów, na który rada przeznaczyła 120 tys. zł. wybudować parking przy skrzyżowaniu dróg powiatowych w Księżomierzy oraz – wspólnie z powiatem kraśnickim – wyremontować kilka dróg, których lista jeszcze nie została ustalona.