Kto zbuduje S19 od obwodnicy Kraśnika? Przetarg rozstrzygnięty

Odcinek od Kraśnika do granicy z woj. podkarpackim ma 33 kilometry. Został podzielony na 3 odcinki. Na każdy z nich został rozpisany inny przetarg.

Najkorzystniejszą ofertę 18-kilometrowy odcinek od węzła Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ złożyło konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe. Jego budowa będzie kosztować blisko 390 mln zł.

Drugi odcinek – obwodnica Janowa Lubelskiego (ok. 7 km) – zbuduje firma Mota-Engil Central Europe. Prace wycenione zostały na ok. 148,5 mln zł.

Odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8 km) także dostanie konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe (ok. 183,6 mln zł). – Wszystkie odcinki mają być gotowe za 34 miesięcy. W ten termin nie wlicza się okresów zimowych, czyli od 15 grudnia do 15 marca. Droga będzie objęta gwarancją przez 10 lat – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

Natomiast 44-kilometrowy odcinek S19 od Lublina do obwodnicy Kraśnika jest obecnie w przetargu. Otwarcia ofert należy spodziewać się na przełomie września i października.

W powijakach jest natomiast północna część S19. Na odcinek od Lublina do Lubartowa GDDKiA szykuje się do ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji programowej. Na trasę od Lubartowa do granicy z woj. podlaskim taki przetarg już trwa.