Lokatorzy nie płacą za wywóz śmieci? Urzędnicy mają sposób. Pomaga im... 500+

Jak sprawdzić czy za śmieci płacą wszyscy lokatorzy danego mieszkania? Porównać wnioski do programu Rodzina 500 Plus z deklaracjami śmieciowymi. Tak „martwe dusze” znajdują urzędnicy z Kraśnika czy Konopnicy.

Pieniądze z rządowego programu Rodzina 500 Plus przysługują wszystkim rodzinom na drugie i każde kolejne dziecko, aż do ukończenia przez nie 18 lat. W Kraśniku takie świadczenie jest przyznawane na ok. 3 tys. dzieci.

Program, który obowiązuje od kilku miesięcy, umożliwił urzędnikom weryfikacje danych pod kątem gospodarki odpadami. W Kraśniku opłata za śmieci zależy od liczby lokatorów danego mieszkania. Nie wszyscy jednak płacą tyle, ile powinni.