Nowe targowisko powstanie w Gościeradowie

Na początku stycznia wójt Mariusz Szczepanik podpisał umowę z zarządem województwa lubelskiego w sprawie dofinansowania tej inwestycji (999 442 zł). Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Targowisko powstanie w miejscu, gdzie tradycyjnie w środy odbywa się handel. Jest to ok. 100 metrów od Urzędu Gminy, w pobliżu drogi krajowej nr 74.

– Zależy nam na czasie, dlatego jak tylko skompletujemy dokumenty, to ogłosimy przetarg. Myślę, że stanie się to już w lutym – zapowiada wójt gminy Gościeradów. – Inwestycja będzie realizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Na targowisku powstaną 64 stoiska handlowe, w tym 32 pod wiatą o wymiarach 15x50 metrów. Plac zostanie utwardzony kostką brukową. Na targowisku zostaną zbudowane także sanitariaty. Umożliwi to sprzedaż towarów również przy niesprzyjającej pogodzie.

– Dzięki tej inwestycji targowisko będzie bardziej uporządkowane, a handel bardziej ucywilizowany – dodaje Szczepanik. – Będą wyznaczone miejsce do handlu. To będzie kontynuacja naszych wcześniejszych działań, kiedy to 11-arową działkę, gdzie odbywa się handel, utwardziliśmy kostką brukową. Miejsce to zostało też oświetlone.

Nowe targowisko zostanie oddane do użytku jeszcze w tym roku. W kolejnych latach w pobliżu nowego targowiska władze gminy chcą wybudować także parking.