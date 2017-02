Do awantury doszło w sklepie niedaleko Annopola. Pijani synowie pobili się z ojcem. W trakcie bójki demolowali sklep. Wywracali sprzęty i rzucali różnymi przedmiotami. Właścicielka sklepu wezwała policję. Na miejsce przyjechał funkcjonariusz z Kraśnika.

Na widok mundurowego, ojciec i synowie przestali ze sobą walczyć. Swoją agresję przenieśli na policjanta. Obrażali go i usiłowali uderzyć. Funkcjonariusz potraktował jednego z napastników gazem łzawiącym. Kolejnego zakuł w kajdanki. Chwilę później na miejsce dotarł patrol z Annopola. Uczestnicy bójki trafili do aresztu. Za napaść na policjanta grozi im do 3 lat więzienia.