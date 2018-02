Przerwanie leczenia to dla Michała wyrok. Brakuje 160 tys. zł

Michał jest po czwartym zabiegu z sześciu zaplanowanych jako pierwszy etap leczenia. Są to dwie chemioterapie i cztery immunoterapie – opisuje Grzegorz Szot, tata Michała.

Ojciec chłopca przyznaje, że po pierwszej chemioterapii Michał bardzo źle się czuł. – Miał wówczas bardzo ciężki okres z szeregiem bardzo niepokojących objawów, które wynikały zarówno z ucisku guza, jak i sukcesywnego zmniejszania dawki sterydów – pisze z Meksyku tata Michała.

– Po drugiej chemii wykonano rezonans. Guz się częściowo rozpadł i zmniejszył o średnio 7 mm. Zmniejszenie wymiarów guza potwierdzało lepsze samopoczucie Michała, jak i znaczne zmniejszenie dolegliwości, jak krztuszenie się czy podwójne widzenie. Zaczął się również uśmiechać, pierwszy raz od pół roku, czyli od czasu postawienia diagnozy.

Przed chłopcem jeszcze dwie immunoterapie. Najbliższa 2 marca, zaś ostatnią zaplanowano ok. 3 tygodnie później. – Niestety, już w tej chwili wiemy, że to nie jest koniec leczenia – zaznacza tata chłopca.

– Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że Michał może wygrać walkę z nowotworem – podkreśla Katarzyna Kowalik, która pomaga rodzicom chłopca w zebraniu pieniędzy na leczenie za granicą. – Ale niestety, by leczenie mogło być kontynuowane rodzice muszą do marca zapłacić 250 tys. zł. Przerwanie leczenia to dla Michała wyrok.

– W najbliższą środę otrzymamy program na drugi etap leczenia chemią – zapowiada tata chłopca. – Mimo że kosztuje mniej, to jednak suma kilku chemioterapii daje pokaźną kwotę pieniędzy, których nie mamy.

Dlatego też rodzice chłopca, jego bliscy i przyjaciele proszą o pomoc w zebraniu brakującej sumy. To ponad 160 tys. zł. – Mamy nadzieję, że z udziałem ludzi dobrej woli uda się nam osiągnąć zamierzony cel – apeluje o wsparcie tata chłopca. – Wszystkim, którzy nas dotychczas wspierali materialnie czy duchowo, serdecznie dziękujemy.

Koncert charytatywny na rzecz Michała

3 marca o godz. 19 w restauracji Dąbrówka w Kraśniku (al. Niepodległości 44) na rzecz Michała zagrają zespoły z Lublina i Kraśnika: Coś Tak O, CROSS ROADS, ROCK&SELLER BAND, PROFANUM i FREE BEATS. W trakcie koncertu zaplanowano aukcję charytatywną, będzie też zbiórka pieniędzy do puszek. Cena za bilet/cegiełkę wynosi 5 zł.