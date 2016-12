Roman Groński "Żbik" i gen. Ryszard Kukliński. Burzliwa dyskusja o patronach ulic w Kraśniku

Z jeden strony prośba o to, by nie dzielić mieszkańców Kraśnika. Z drugiej apel o upamiętnienie tych, którym pamięć się należy. Wiele emocji wywołały podczas ostatniej sesji Rady Miasta Kraśnik punkty dotyczące nadawania nazw nowym ulicom. Chodzi o Romana Grońskiego „Żbika” – pochodzącego z Kraśnika Żołnierza Wyklętego i gen. Ryszarda Kuklińskiego.

O to, by przedłużenie al. 1000-lecia – od ul. Faustyny do ul. Długiej – nosiło imię gen. Ryszarda Kuklińskiego, wnioskowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji Rady Miasta w Kraśniku. W przypadku łącznika między ul. Armii Krajowej a ul. Janowską, by patronował mu jeden z Żołnierzy Wyklętych – Roman Groński ps. Żbik, wniosek zgłosił radny PiS Jacek Zając.

Wątpliwości miał lewicowy radny Tadeusz Członka, który zachęcał, aby kontynuować dobrą tradycję zapoczątkowaną już w drugiej kadencji rady i nie nadawać ulicom nazw, które budzą kontrowersje.

– Postanowiliśmy, że w Kraśniku będziemy nadawać nazwy ulicom związane z przyrodą, nie budzące żadnych emocji – przekonywał radny Członka i apelował, aby nie dzielić kraśniczan.

– Groński został zamordowany jako młody człowiek. To tragiczna historia, ale uczestniczył też w wojnie domowej po II wojnie światowej, bo jak inaczej nazwać te oddziały napadające na wsie i bijące w łeb na oczach dzieci nieuzbrojonych chłopów.

Słowa te spotkały się z ostrą reakcją radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

– Kiedyś była jedna historia, ta wymyślona – podkreślał radny Zając. – Dziś historię tworzymy na podstawie dokumentów w archiwach, których nie udało się spalić.

Radny podkreślał zasługi Żołnierzy Wyklętych: – Ludzie pokroju Grońskiego czy Zapory dali nadzieję, że Polska może wstać z kolan – akcentował radny Zając.

Nie mniejsze emocje były też podczas dyskusji dotyczącej działalności gen. Kuklińskiego.

– Ten projekt zupełnie dzieli Polaków bez względu na poglądy polityczne – akcentował radny Członka. – Gen. Kukliński to postać na wskroś kontrowersyjna.

– Gen. Ryszard Kukliński nigdy nie zdradził Polski, zdradził okupanta – odpowiadał radny Zając.

Ostatecznie radni, choć nie jednogłośnie, przegłosowali uchwały. W Kraśniku będzie zatem ul. Romana Grońskiego „Żbika” i al. gen. Ryszarda Kuklińskiego.