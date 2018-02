Zielony Kraśnik dzięki Unii

W tym roku przybędzie zieleni w 11 miejscach Kraśnika – podlicza Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy kraśnickiego magistratu. – Przy Urzędzie Miasta powstanie również parking.

Na odnowę i rozwój terenów zielonych Urząd Miasta w Kraśniku zdobył ponad 6 milionów złotych unijnego dofinansowania. Projekt obejmuje obszar blisko 33 hektarów i 21 miejsc w mieście.

– Ponad 10 tysięcy to orientacyjna liczba nowych nasadzeń – szacuje Łukasik. – Będą to wyłącznie rośliny wieloletnie, zarówno kwitnące, jak też niekwitnące. Na przykład przy al. Niepodległości zostaną posadzone kwitnące jabłonie.

W tym roku urzędnicy zaplanowali „zielone” prace nie tylko przy wspomnianej al. Niepodległości – w dwóch lokalizacjach, ale też przy Urzędzie Miasta, w lasku przy szkole społecznej, na placu przed Centrum Kultury i Promocji, w parku przy fontannie i w parku „przy kamieniu” w Kraśniku Fabrycznym.

Zmieni się też zieleń przy zalewie, placu zabaw przy ul. Makowej w dzielnicy Piaski i parku przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Uporządkowany zostanie też teren „Zamczyska”, w obrębie ul. Festiwalowej, Oboźnej i Zamkowej. W tej ostatniej lokalizacji do zagospodarowania jest blisko 3 ha.

Planowanych do usunięcia jest blisko 400 drzew z ok. 800, z czego większość z powodów kompozycyjnych. Dużo będzie nowych nasadzeń. Samych drzew liściastych i iglastych oraz krzewów iglastych zaplanowano posadzić ponad 400 sztuk – będą to cisy, jałowce, głogi i czeremchy. Do tego dojdzie jeszcze kilkaset krzewów liściastych, w tym takich gatunków, jak np. berberys, dereń biały, leszczyna pospolita, jaśminowiec wonny, porzeczka alpejska i róża wielokwiatowa. Pojawi się również żywopłot.

Ustawione zostaną także ławki, pojawią się kosze na śmieci czy też poidełka dla ptaków. Zaplanowano również oświetlenie.

Ponieważ chodzi o teren zabytkowy, roboty ziemne będą prowadzone pod nadzorem archeologa.